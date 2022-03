Et si la victime harcelée se suicide ou tente de mettre fin à ses jours, les coupables pourront être condamnés à une amende de 150 000 euros et à une peine de prison de 10 ans.

Alors concrètement, que change ce texte ? Désormais, les personnes qui sont reconnues coupables de faits de harcèlement scolaire encourent 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende si les faits ont entraîné une ITT ( incapacité temporaire de travail ) inférieure ou égale à 8 jours. En cas d’incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, les peines se durcissent : 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.

La confiscation des ordinateurs et des téléphones désormais possible

Autre principal changement : dans le cadre du cyberharcèlement, la loi autorise la confiscation et la saisie des ordinateurs et des téléphones portables qui ont été utilisés pour harceler la victime. De plus, les plateformes numériques ont également l’obligation de modérer les contenus.

Selon l’article 5 de cette loi, les travailleurs sociaux, les personnels de l’éducation nationale, les personnels médicaux et paramédicaux, ceux qui travaillent dans l’animation sportive, culturelle et de loisirs ainsi que les policiers et les gendarmes devront désormais suivre une formation à la prévention des faits de harcèlement, dans le cadre de leur formation initiale.

Enfin, une information sur les risques liés au cyberharcèlement et au harcèlement scolaire doit être fournie tous les ans aux élèves et aux parents d’élèves.