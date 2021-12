La notion de « harcèlement scolaire » n’est pas inscrite dans le Code pénal

Car à l’heure actuelle, la notion de « harcèlement scolaire » ne figure pas dans le Code pénal. Dans les faits, un élève de plus de 13 ans qui se moque ou qui insulte un autre camarade de manière répétée risque une amende de 30 000 euros et 2 ans de prison en vertu de l’article 222-33-2 du Code pénal.

Toutefois, si la victime est âgée de plus de 15 ans, la sanction est divisée par 2 : 15 000 euros d’amende et 1 an d’emprisonnement.

Or, comme l’écrivent les auteurs de la proposition de loi, « il est compliqué, voire illégitime, d’expliquer aux élèves d’une même classe de 3e que les sanctions pénales susceptibles d’être prononcées varient considérablement selon que les faits ont pour cible l’un ou l’autre d’entre eux ».