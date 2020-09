Un impôt qui dépend du patrimoine immobilier

Les contribuables s’acquittent de l’IFI lorsque leur patrimoine immobilier est supérieur à 1,3 million d’euros. Il est possible que le foyer fiscal ne soit pas le même que celui de l’impôt sur le revenu. En effet, il comprend le patrimoine du conjoint et seulement celui des enfants mineurs dont vous disposez de l’administration des biens. Les enfants majeurs détenant un patrimoine important déclarent leur IFI séparément, mais peuvent être encore rattachés au foyer fiscal des parents pour l’impôt sur le revenu.

Les biens susceptibles d’être imposés sont toutes les propriétés bâties ou non bâties, qu’elles soient classées monuments historiques ou en cours de construction, et les immeubles possédés indirectement par le biais de titres et parts de sociétés. Des exonérations existent pour les biens utilisés dans le cadre professionnel, certains biens ruraux, ou encore les bois et forêts.