Qui sont les plus de 60 ans concernés par l’exonération ?

Sont ainsi concernées les personnes qui bénéficiaient de l’allocation supplémentaire d’invalidité ou de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, mais qui ne sont plus éligibles en raison de la modification de la prise en compte des revenus.

De plus, les plus de 60 ans ou les personnes veuves, quel que soit leur âge, qui vivent dans leur habitation principale avec leurs enfants majeurs étant inscrits comme demandeurs d’emploi et qui n’excèdent pas un certain montant peuvent bénéficier d’un dégrèvement de la contribution de la taxe télé. Autrement dit, ils ne payent pas la totalité des 138 euros s’ils habitent en métropole ou 88 euros s’ils vivent en outre-mer.