Le Parlement a adopté jeudi 8 avril une proposition de loi visant à protéger et promouvoir les langues régionales.

Députés, citoyens et médias n’ont pas manqué de verve sur le sujet. Depuis la proposition de loi par le Groupe Libertés et Territoires, le sujet a fait couler de l’encre. Le jeu en valait la chandelle : depuis ce jeudi 8 avril, les langues régionales du territoire national sont protégées et promues par une nouvelle loi.

La diversité linguistique en France Selon notre région de résidence, on les entend peu. Pourtant, une vingtaine de langues régionales sont recensées en France métropolitaine, et plus de cinquante en outre-mer. Quelles sont les langues régionales ? Si nous avons tous entendu parler du corse, du basque et du breton, bien d’autres langues existent sur le territoire national : le flamand ;

le picard ;

l’occitan ;

l’alsacien ;

le créole ;

etc. Le nouveau texte de loi accorde ainsi le statut de trésor national à certains biens d’importance, comme des enregistrements ou des manuscrits anciens. Les communautés sont prêtes Avant le 8 avril, les communautés linguistiques s’étaient déjà organisées pour assurer la pérennité de leur langue régionale. Au Pays Basque par exemple, près d’un enfant sur deux suit un enseignement de maternelle/primaire en basque, auprès des ikastolas (écoles de statut associatif rassemblées dans la fédération Seaska). En Bretagne, on parle de Diwan, et de Calandreta en Occitanie.