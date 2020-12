Environ 35 % des salariés bénéficient des chèques cadeaux et en profitent pleinement puisque 98 % d'entre eux sont bel et bien dépensés.

Les chèques cadeaux sont distribués aux salariés par l’employeur, le Comité d’entreprise (CE) ou le Comité économique et social (CSE) à l’occasion d’un évènement particulier : mariage ou pacs, naissance, départ à la retraite, fête des mères ou des pères, Sainte-Catherine ou encore Noël. Ils permettent d’effectuer des achats en lien avec cet évènement dans un grand nombre d’enseignes.

Une mesure exceptionnelle pour soutenir les commerces

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a confirmé mardi 8 décembre la mise en place d’un dispositif exceptionnel concernant les chèques cadeaux. Ces derniers ouvrent droit à des avantages fiscaux, dont l’exonération des cotisations sociales, à condition de ne pas dépasser un montant de 171 euros par salarié. Pour doper la consommation, ce plafond de défiscalisation est doublé : de 171 euros, il passe à 342,80 euros. « Cette mesure ponctuelle est un coup de pouce pour des salariés et pour les commerçants, touchés par le confinement et pour qui la fin d'année représente une part très importante de leur chiffre d'affaires », a déclaré le ministre de l’Économie. En effet, l’activité des commerces, ainsi que des émetteurs de titres (Sodexo, Natixis, Edenred ou Groupe Up) repose en grande partie sur la période de Noël.

Le gouvernement espère également que ce geste incitera d’une part les employeurs à augmenter le montant des chèques cadeaux et d’autre part les émetteurs de titres à ajouter de nouveaux commerces de proximité dans la liste des enseignes partenaires.