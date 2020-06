Afin d’inciter les Français à ressortir manger à l’extérieur et ainsi soutenir les restaurateurs, il est désormais possible de dépenser jusqu’à 38 euros par jour en tickets restaurants. Décryptage.

Le déplafonnement des tickets restaurant

Durant le confinement, il était question de déplafonner le paiement des achats par tickets restaurant à hauteur de 95 euros par semaine. Il faut dire que plus d’un milliard d’euros de titres de paiement n’ont pas pu être utilisés. Finalement, cette mesure a été abandonnée par le gouvernement.

Cependant, afin d’aider les restaurateurs à remplir de nouveau leurs salles après l’épidémie du Covid-19, l’État a publié un décret déplafonnant le montant des tickets restaurant au double du montant actuellement en vigueur.

Déjà annoncée pour le 2 juin dernier, cette mesure a finalement pris du retard dans son exécution, faute d’examen du texte par le Conseil d’État.

Mais à compter de ce vendredi 12 juin, il est finalement possible de payer jusqu’à 38 euros par jour en tickets restaurant, au lieu de 19 euros. Cela concerne les dépenses réalisées au sein des restaurants traditionnels, des brasseries et hôtels proposant un service de restauration, des restaurants en self-service et des fast-foods.