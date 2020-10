Les ambitions du dispositif

TAPAJ est un programme à destination des jeunes de 18 à 25 ans ne touchant pas le RSA (Revenu de solidarité active). Il leur permet d’effectuer de petits travaux, qui ne nécessitent pas de compétences particulières, sur une journée et de percevoir une rémunération. Aucun engagement de leur part n’est demandé, ni par écrit, ni à l’oral, les encourageant à en bénéficier quand ils le souhaitent.

L’ambition première de TAPAJ, depuis sa création au Québec, est la lutte contre la précarité des jeunes. En France, le projet prend de l’ampleur avec le partenariat de la Fédération Addiction et de MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) avec une nouvelle dimension. L’objectif est alors de favoriser l’accès à l’emploi et aux soins, afin de réduire la délinquance et empêcher la consommation de drogues, ainsi que le trafic de stupéfiants.

Les jeunes visés par le dispositif sont en situation de grande précarité, vivant de la mendicité par exemple, en rupture familiale, victimes d’exclusion, et consommateurs de substances psychoactives. Pour parvenir à concrétiser les diverses ambitions, TAPAJ dispose du soutien du gouvernement, qui se caractérise par une reconnaissance politique et l’attribution d’un budget de 7 millions d’euros en 2018 pour quatre ans.