Une amende forfaitaire qui vise essentiellement les consommateurs de cannabis

Si cette amende de 200 euros concerne tous les consommateurs de drogues, quelles qu’elles soient, elle cible tout particulièrement les consommateurs de cannabis. Malgré une politique extrêmement répressive, l’une des plus répressives d’Europe, et bien que l’usage de stupéfiants soit passible d’un an de prison et de 3750 euros d’amende, les Français sont les premiers consommateurs de cannabis du continent, et les troisièmes consommateurs de cocaïne.

Cette amende est testée depuis le mois de juin dans les villes de Rennes, Reims et Créteil, et depuis mi-juillet à Marseille et à Lille. La décision de généraliser ce dispositif a été prise par le gouvernement suite à une fusillade liée au trafic de drogue, survenue à la fin du mois de juillet à Nice.

Selon le Premier ministre Jean Castex, cette amende doit permettre d’appliquer « une sanction sans délai » et de lutter « contre les points de revente qui gangrènent les quartiers », a-t-il déclaré. D’après le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, il s’agit d’une « technique qui consiste à tuer tout trafic de drogue et toute consommation » et qui s’appliquera partout, « dans les quartiers de Créteil comme dans le XVIe arrondissement de Paris ».

Cette amende forfaitaire était souhaitée par la majorité LREM pour lutter contre une « dépénalisation de fait » du cannabis, l’usage de cette drogue ne débouchant généralement que sur un rappel à la loi. « Ça évite des dizaines d’heures de procédure pour au bout, avoir un simple rappel à la loi », a souligné Stanislas Gaudon, délégué général du syndicat policier Alliance.

L’amende sera inscrite au casier judiciaire du consommateur. Son montant pourra être abaissé à 150 euros si elle est réglée sous 15 jours, mais atteindra 450 euros si elle payée au-delà de 45 jours.