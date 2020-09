Application du principe de neutralité

Conformément à la loi travail du 8 août 2016, un règlement intérieur peut prévoir des dispositions respectant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés. Cependant, ces restrictions doivent « être justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise ». De plus, celles-ci doivent être proportionnées au but recherché.

Ainsi, sous certaines conditions, le règlement intérieur peut prohiber le port de tenues ou symboles religieux. Il convient néanmoins d’être vigilant dans la rédaction de la clause en précisant que cette interdiction est rendue nécessaire par ses conséquences en matière de sécurité, d’hygiène ou d’organisation du travail.