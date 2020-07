Lorsqu’ils en ont la possibilité, de nombreux fumeurs vont effectuer leurs achats de tabac de l’autre côté de la frontière, où il est souvent moins cher. Alors qu’il était jusqu’à présent possible de rapporter en France jusqu’à 4 cartouches par personne, les députés de l’Assemblée nationale viennent de voter l’abaissement de cette limite à 1 cartouche par personne.

Soutenir les buralistes français et lutter contre la vente de tabac au marché noir

Mercredi 8 juillet, les députés de l’Assemblée nationale ont voté un amendement instaurant une limite d’une cartouche par personne lors de l’achat transfrontalier de tabac.

Olivier Dussopt, le nouveau ministre de l’Action et des Comptes publics a justifié cette mesure en évoquant « un objectif de santé publique », de « soutien aux buralistes » et une limitation qui permet de « lutter contre la contrebande de tabac ».

Selon le président de la commission des Finances Éric Woerth, les Français ont plus fumé pendant le confinement et « la consommation chez les buralistes a varié en fonction de l’ouverture ou de la fermeture des frontières ». Les buralistes côté Français, notamment dans le Nord près de la Belgique, ont pu constater une forte hausse de la consommation de tabac tant que les frontières étaient fermées et ont vu leurs ventes chuter depuis la réouverture des frontières le 15 juin.

Le confinement a eu des effets positifs sur la lutte contre la contrebande de tabac : « le marché noir a souffert », a assuré Mr Woerth.