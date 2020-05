Pôle Emploi accueillera de nouveau les demandeurs d’emploi à compter du 18 mai 2020 en appliquant un protocole sanitaire strict et sur rendez-vous uniquement.

Le « respect d’une distance minimale d’au moins 1 mètre entre deux personnes et la mise en application des “ gestes barrière ”, mis en œuvre au sein de Pôle emploi depuis le début de la crise sanitaire, restent en vigueur, quelle que soit la situation de travail », a précisé l’opérateur sur son site internet. Les agences ont toutes été équipées de « masques, visières, solutions hydroalcooliques, produits désinfectants ». Un « espace accueil » a été aménagé à l’entrée de chaque site où du gel hydroalcoolique et des masques pourront être fournis aux visiteurs.

Pôle Emploi n’a pas rouvert ses portes dès le début du déconfinement. Cette première semaine est utilisée pour organiser la mise en place d’un protocole sanitaire strict afin de garantir la protection des demandeurs d’emploi et des collaborateurs en agence face au Covid-19.

Pôle Emploi précise toutefois que les ateliers en agence sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pour les formations en cours ou qui doivent bientôt commencer, les personnes inscrites doivent se rapprocher d’un conseiller ou de leur organisme de formation pour savoir si elle se déroulera à distance (via internet) ou en présentiel.

Les rendez-vous en présentiel avec les conseillers seront toujours limités, Pôle Emploi ayant décidé de « centrer ses activités sur celles qui nécessitent d’être réalisées physiquement en agence et uniquement sur rendez-vous ». Il faudra donc privilégier les demandes par email et les entretiens par téléphone, au 3949 pour les particuliers et au 3995 pour les entreprises.

Si un demandeur d’emploi est convoqué à un rendez-vous, il pourra se rendre en agence ou, s’il le souhaite, contacter un conseiller au préalable pour lui demander d’organiser cet entretien à distance (en ligne).

Les demandeurs d’emploi devront également prendre rendez-vous pour accéder aux bornes libre-service et au matériel informatique (ordinateurs, imprimantes…) mis à disposition dans les agences.



Seules les personnes ayant des motifs urgents, notamment liés à l’indemnisation, pourront être reçues en agence sans rendez-vous.