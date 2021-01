Toutes les personnes inscrites à Pôle emploi ont entendu parler de l’actualisation, une procédure obligatoire qui renouvelle l’inscription et déclenche les allocations. Vous souhaitez actualiser votre situation sur Pôle emploi ? N’oubliez pas de le faire dans les périodes dédiées, et de préférence dès la date d’ouverture.

Déclarer sa situation tous les mois

Tous les mois, les personnes inscrites à Pôle emploi doivent mettre à jour leur situation. Cette procédure s’appelle l’actualisation et permet de renouveler l’inscription. Attention, elle ne peut pas être effectuée à n’importe quelle date. En début d’année, Pôle emploi transmet un calendrier mentionnant les périodes d’actualisation, comprises entre le 28 du mois et le 15 du mois suivant.

Les changements de situation, personnels ou professionnels, sont à déclarer au cours de ces périodes : activité partielle, reprise d’activité, formation, pension de retraite, arrêt maladie et congé maternité. Pour effectuer les changements, vous devez simplement vous munir de votre numéro d’identifiant et votre code personnel, puis attendre la date d’ouverture mensuelle. Il ne vous restera plus qu’à procéder à l’actualisation en ligne sur votre espace personnel, par téléphone au 3949 ou au sein d’une agence Pôle emploi. Ces dernières sont généralement ouvertes du lundi au vendredi avec un accueil libre le matin et sur rendez-vous l’après-midi.

L’actualisation garantit donc le versement des allocations et plus elle est réalisée vite, plus le paiement est rapide.