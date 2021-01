Car, hier matin vers 8 h 30, une conseillère est morte sur son lieu de travail, tuée par un homme sans emploi âgé de 45 ans. L'agresseur présumé a été interpellé par les forces de l'ordre après un autre meurtre : celui de la directrice des ressources humaines d'une entreprise ardéchoise dans laquelle il avait été employé. Il se trouve actuellement en garde à vue et ses motivations n’ont pour l’heure pas été établies. Une enquête a été ouverte par le procureur pour meurtre.

Pour rendre hommage à la victime, Pôle emploi annonce, dans un communiqué, qu'une minute de silence sera observée à 12 heures ce vendredi 29 janvier 2021. Un soutien psychologique est par ailleurs proposé aux agents.



Par solidarité et pour permettre un temps de recueillement, nos agences seront fermées au public demain vendredi 29 janvier, et une minute de silence sera observée à midi. Nos services restent accessibles au 3949, sur https://t.co/Fp3IRr4d3Y et sur l’application Mon espace. pic.twitter.com/87Rh3nmq4N