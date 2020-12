L’essentiel de la fraude concerne l’impôt sur le revenu

Les contrôles réalisés auprès de l’un des contribuables dénoncés par un aviseur ont permis au fisc de récupérer plus de 95 millions d’euros. Un second dossier pourrait quant à lui permettre de récupérer plus de 800 000 euros, selon Mme Pires Beaune. L’essentiel de la fraude concerne l’impôt sur le revenu.

90 autres signalements ont été examinés par les services fiscaux. 13 ont entraîné des contrôles, 29 sont toujours à l’étude et 50 n’ont rien donné.