Les logements concernés sont « les appartements en rez-de-chaussée et les maisons individuelles en lotissement ou destinées à la location », lorsqu’il s’agit de bâtiments neufs , et ceci dès le 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2021, cette mesure sera étendue à tous les appartements desservis par un ascenseur .

Les professionnels du secteur de la construction se disent inquiets

Les professionnels du secteur de la construction se disent préoccupés par cette mesure, et craignent un surcoût et une augmentation du nombre de sinistres.

La construction d’une douche de plain-pied, sans ressaut, implique en effet des travaux supplémentaires pour assurer l’étanchéité des sols et des parois, celle-ci étant la principale responsable en cas de sinistre.

Une chape doit être posée, ce qui implique une dalle plus épaisse pour tout l’étage et, par conséquent, une structure plus solide au niveau des fondations et des poutres notamment. Or, tous ces travaux supplémentaires ont un coût, qui inquiète les constructeurs.