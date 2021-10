« Vieillir en restant chez soi le plus longtemps possible est le souhait de 80 % des Français », a indiqué la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon ce jeudi 14 octobre. Mais cela nécessite de réaliser des travaux pour adapter le logement (installation d’une douche à l’italienne à la place d’une baignoire, par exemple) qui ne sont pas à la portée de tous. Pour les aider, le ministère du Logement planche sur la création d’une nouvelle prime baptisée MaPrimeAdapt’.

Le but de MaPrimeAdapt’ est « d’unifier » les aides existantes pour faciliter les démarches des seniors. En effet, il existe tout un panel d’aides à destination des personnes âgées. L’ ANAH (Agence nationale de l’habitat) soutient notamment les propriétaires ayant des revenus modestes qui souhaitent réaliser des travaux d’adaptation : installation d’un monte-escalier électrique, remplacement de la baignoire par une douche de plain-pied, etc.

Le gouvernement planche donc actuellement sur la création de cette aide financière. MaPrimeAdapt’ devrait fonctionner sur le même modèle que MaPrimeRénov ’ , le coup de pouce pour la rénovation énergétique des logements. C’est-à-dire qu’elle sera accessible à tous les seniors, mais son montant variera en fonction de leurs revenus. Elle permettra de prendre en charge une partie des dépenses liées à l’adaptation du logement. En outre MaPrimeAdapt’ et MaPrimeRénov’ seront cumulables.

Ce rapport contenait 80 mesures pour accompagner les seniors, sans avoir recours systématiquement aux Ehpad. Dans ce but, il appelait à développer une prime unique pour adapter le logement au vieillissement avec des conditions d’éligibilité uniformes.

Quand verra-t-elle le jour ?

« On souhaite initier ça début 2022, un peu comme sur le sujet de la rénovation énergétique. On avait avant plusieurs dispositifs cherchant à remplir le même objectif, c'est-à-dire accompagner l'adaptation au vieillissement », a précisé Emmanuelle Wargon. MaPrimeAdapt’ ne verra donc pas le jour dans les prochains mois. Il faudra attendre début 2022 pour en savoir plus sur les contours du dispositif.