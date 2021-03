Pendant le confinement de novembre dernier, les librairies ont dû renoncer une nouvelle fois à leurs clients. Seuls les commerces essentiels pouvaient ouvrir leurs portes au public. Grâce au « click and collect », les férus de lecture avaient tout de même le droit de venir récupérer leur commande sur place. Depuis la publication d’un décret, la situation ne se reproduira plus et, même en période de confinement, les librairies resteront ouvertes.