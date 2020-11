La vente de livres se poursuit en librairie

Les rayons livres et culture des grandes surfaces et de la Fnac ont fermé hier. Cette décision prise par le gouvernement permet de rétablir un semblant d’équité, alors que les librairies ne peuvent plus accueillir leurs clients. Cependant, la vente se poursuit sous d’autres formes dont le « click and collect ». Le fonctionnement est simple : le client commande le roman de son choix directement sur le site internet et peut venir ensuite le retirer en magasin. Pour connaître la liste des librairies proposant ce service à proximité de chez vous, Livres Hebdo a mis en place une carte interactive qui les recense. La plupart des librairies indépendantes ont par ailleurs rejoint des réseaux possédant un site commun de réservation, comme Place des libraires, Librairies indépendantes ou encore Chez mon libraire. Ils leur permettent d’avoir plus de visibilité et donc d’emporter l’adhésion d’un plus grand nombre de lecteurs.

Outre le « click and collect », de nombreuses librairies maintiennent les commandes par téléphone et certaines livrent à domicile. Cette dernière alternative est tout de même moins répandue, car particulièrement onéreuse. En effet, Roselyne Bachelot a précisé : « Quand vous envoyez un livre de poche à 8 euros, le tarif postal est de 6,35 euros ».