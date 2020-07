500 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré et par an

En mars 2017, un décret d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte amenait à considérer pour la première fois la performance énergétique comme un critère à part entière de décence d’un logement. Le décret évoque notamment l’étanchéité et les possibilités d’aération. Toutefois, aucun seuil de consommation n’est alors fixé.

Deux ans plus tard, la loi énergie et climat va plus loin et impose de définir, en 2023 au plus tard, le seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an pour qu’un logement soit considéré comme décent.

C’est ce que fait le projet de décret actuellement ouvert à la consultation publique. Au-delà d’une consommation énergétique de 500 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré et par an, un logement ne sera plus considéré comme décent et ne pourra donc plus être mis en location.

Cette mesure devrait être effective à partir du 1er janvier 2023 et s’appliquera uniquement aux nouveaux contrats de location.