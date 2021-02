La fin des soldes n’est finalement pas prévue ce mardi. Le ministère délégué aux PME a annoncé vendredi 12 février une prolongation de deux semaines. Les commerçants qui encaissent le contrecoup du couvre-feu et des confinements successifs voient le nombre de clients baisser et le volume de leurs stocks augmenter. Et les grosses ristournes n’ont pas encore permis d’inverser la tendance.