Depuis le début de la crise sanitaire, les commerces ont payé un lourd tribut. Entre fermetures et réouvertures successives, ils accumulent les pertes de chiffre d’affaires et comptent sur quelques périodes importantes pour redresser la situation, comme les fêtes de fin d’année et les soldes d’hiver. Ces derniers font l’objet d’un débat houleux : est-il préférable de les maintenir à la date prévue ou de les reporter ?

En France d’outre-mer , le calendrier est également différent. En Guadeloupe, les soldes auront lieu du samedi 2 au vendredi 29 janvier. En Martinique et en Guyane, ils sont fixés du mercredi 6 janvier au mardi 2 février. À Saint-Pierre-et-Miquelon, ils commenceront dès le mercredi 20 janvier. Enfin, les Réunionnais pourront profiter à leur tour, non pas des soldes d’hiver, mais des soldes d’été, à compter du samedi 6 février.

En 2021, ils débuteront donc le mercredi 6 janvier pour s’achever 4 semaines plus tard le mardi 2 février . Quelques départements font exception, dont la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges, avec une période de soldes allant du samedi 2 janvier au vendredi 29 janvier.

Des stocks à écouler

Pendant l’acte II du confinement, les commerces dits « non essentiels », une nouvelle fois en première ligne, ont dû baisser le rideau. À l’approche de Noël, cette fermeture était un véritable coup dur pour tous les magasins qui s’étaient préparés à recevoir de nombreux clients en renflouant leurs stocks. Toutes les marchandises commandées dans ce but se sont alors accumulées et sont restées en sommeil pendant plusieurs semaines.

Depuis la réouverture le 28 novembre, les stocks sont au plus haut et pour les commerçants il est indispensable de les vendre au juste prix. En effet, ils comptent dessus pour payer leurs charges et commencer à reconstituer leur trésorerie. Après le report du Black Friday, la question d’un décalage des soldes d’hiver fait débat auprès des commerçants.