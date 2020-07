La pollution de l’air, particulièrement importante dans les agglomérations, pose des questions de santé publique et préoccupe les citoyens depuis des années. Alors que l’État devait s’engager en 2017 pour la réduire, il est rappelé à l’ordre par 77 associations de défense de l’environnement devant le juge administratif. Ce dernier l’a alors sanctionné pour son inaction et contraint à prendre des mesures efficaces dans les plus brefs délais.

Une injonction de 2017 non respectée

Les effets nocifs de la pollution de l’air sont à l’origine de nombreux décès prématurés tous les ans. En 2015, une association de protection de l’Homme et de l’environnement, Les Amis de la Terre, a posé une requête auprès du Président de la République, du Premier ministre et des ministres en charge de l’environnement et de la santé sollicitant leur intervention pour réduire les concentrations de polluants. Leur demande est rejetée.

Résolue, l’association saisit la même année le Conseil d’État et parvient cette fois à se faire entendre. Le 12 juillet 2017, il enjoint le gouvernement de mettre en place et exécuter un plan pour lutter contre la pollution de l’air. 13 zones sont mises en évidence et présentent des concentrations de dioxyde d’azote (NO 2 ) et de particules fines (PM10) supérieures aux valeurs établies par la directive du Parlement européen et du Conseil le 21 mai 2008.

Le non-respect de cette injonction a conduit Les Amis de la Terre et d’autres associations dont Greenpeace et Air-Santé-Climat à se présenter de nouveau devant la plus haute juridiction administrative. L’astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard alors fixée par le Conseil d’État est, selon lui, le montant le plus élevé jamais imposé au gouvernement.