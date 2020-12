Le service postal a subi ces dernières années une forte baisse de volume du courrier. Pour y remédier La Poste a dû augmenter les tarifs des timbres postaux. En moins de 10 ans, la tarification de ces derniers a plus que doublé. De 2018 à 2020, les prix ont vu une hausse de plus de 10 % et à partir du Premier de l’an, une nouvelle augmentation est mise en place.

Quelles sont les différences entre les timbres et leurs prix ?

En passant à La Poste ou autres bureaux vendant des timbres, plusieurs choix s’offrent à vous. Le service postal a son fameux code couleur afin de se retrouver dans la gestion des courriers, selon l’urgence et les méthodes de transports choisies ou son impact sur l’environnement.

Les timbres Marianne les plus utilisés comme le vert et le rouge n’ont plus beaucoup de secrets pour les Français, mais avec l’augmentation des tarifs, êtes-vous sûr de les utiliser à bon escient ? Et qu’en est-il pour les violets et les gris ?

Timbre vert

Le timbre vert est le plus classique, économique et écologique ! Ce timbre permet d’affranchir un courrier de 20 gr jusqu’à 3 kg (en France uniquement).

La lettre verte est envoyée en 2 jours ouvrés en France métropolitaine, et à l’intérieur des DOM-TOM, mais il faut prévoir entre 4 et 7 jours pour des envois entre la France et les DOM-TOM.

La couleur de ce timbre a été choisie avec considération, le vert symbolise l’écologie. En effet, affranchir une lettre avec ce dernier permet de produire 30 % de CO2 en moins qu’une lettre prioritaire. La poste envoie le courrier par train pour la France, Monaco et Andorre et utilise l’avion seulement pour la Corse et les DOM.

Quel est le prix de ce timbre Marianne écologique ? Pour une lettre de 20 g, le tarif actuel de 2020 est de 0,97 €, tandis qu’en 2021, il passera à 1,08 €. Soit une augmentation de 0,11 €.

Timbre Marianne rouge prioritaire

Le rouge pour symboliser l’urgence, le service postal l’emploie pour la priorité, afin d’acheminer le courrier dans les plus bref délais. Grâce à cet affranchissement, l’envoi se fait en 1 jour ouvré en France métropolitaine, Andorre, Corse et Monaco et en 2-3 jours au sein de l‘Union européenne. Cependant, il faut compter quelques jours pour des expéditions hors UE (prendre le timbre violet).

Comme pour le timbre vert, le timbre prioritaire offre à l’expéditeur la possibilité d’envoyer une lettre de 20 gr jusqu’à 3 kg (en France métropolitaine uniquement et 2 kg pour le reste du monde) avec l’option d’y mettre un autocollant de suivi pour s’assurer que le courrier arrive à son destinataire comme convenu.

Cet affranchissement est à utiliser dans les besoins d’envois d'urgence pour des lettres prioritaires aux contenus importants.

Quel est le prix du timbre Marianne rouge ? Pour une lettre de 20 gr, le prix de 2020 est de 1,16 € et en 2021 sera de 1,28 €.

Timbre Marianne violet international

Le timbre violet est le petit frère du timbre rouge. Depuis 2019, afin de simplifier les envois à l’international, le timbre violet ou monde est celui à utiliser pour tout courrier en direction de l’UE et pour le reste du monde.

Quel est le prix du timbre violet ? Quelle que soit la destination, le tarif reste le même. Celui de 2020 est à 1,40 €, le timbre Monde verra une augmentation de 0,10 € en 2021, soit 1,50 € pour une lettre de 20 gr.

Timbre gris Écopli

Le timbre gris ou Écopli est le plus économique d’entre tous, mais est uniquement pour les envois en France.

Cet affranchissement est à considérer seulement si l’expéditeur a un envoi non urgent à délivrer. En effet, avec ce timbre, il faut estimer un délai de 4 jours.

Contrairement aux autres timbres, Écopli accepte les courriers allant jusqu’à 250 gr uniquement (contre un maximum de 2 et 3 kg pour les autres).

Quel est le prix du timbre gris ? Bien que le timbre Écopli soit le moyen le plus économique pour les professionnels, la différence entre les prix, surtout en prenant en compte les délais qui sont doublés, est assez faible. Le tarif en 2020 est de 0,95 € et en 2021 est de 1,06 €.