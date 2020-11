Face à la colère des commerçants, dans l’obligation de baisser le rideau alors que les hypermarchés continuent pleinement leur activité, Jean Castex est intervenu dimanche 1er novembre sur TF1 pour apporter quelques précisions. Dès demain, les rayons non essentiels des grandes surfaces, contenant notamment livres et jouets, seront fermés. Explications.

Vente de produits non essentiels prohibée

Le confinement a été synonyme de fermeture pour de nombreux commerces de proximité, librairies, magasins de vêtements, fleuristes, etc. au moins jusqu’au 1er décembre. Les commerçants se sont alors mobilisés pour dénoncer la concurrence déloyale, exercée en particulier par les hypermarchés. Par « souci d’équité », le Premier ministre a annoncé l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition mardi 3 novembre. Elle prévoit la fermeture des rayons non essentiels des grandes surfaces. Les produits concernés sont les suivants : livres, jouets, fleurs, textile, électroménager, décoration, bijouterie et maquillage. Une liste exhaustive devrait paraître demain en même temps que le décret détaillant la mesure. Le ministre délégué chargé des PME, Alain Griset, a également précisé aujourd’hui : « la coiffure à domicile et l’esthétique à domicile ne pourront pas être exercées ».

Une réaction de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

La Fédération du commerce et de la distribution (FCD) fait connaître au gouvernement son incompréhension, à travers la signature d’un courrier par l’ensemble de acteurs de la grande distribution, Carrefour, Auchan ou encore Intermarché. Ils pointent du doigt des mesures restrictives désavantageuses pour tous les commerces, petits et grands, profitables uniquement au géant Amazon.

Des arrêtés autorisant l’ouverture des commerces de proximité

Bravant l’interdiction, certains maires ont pris des arrêtés autorisant l’ouverture des commerces considérés comme non essentiels ce week-end, afin d’apporter leur soutien aux commerçants. Ces décisions locales ont été dénoncées hier par le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui les considère comme « irresponsables » et dangereuses pour la santé des Français.