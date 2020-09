Lors d’une inscription, pour vous ou vos enfants, dans une fédération sportive, un certificat médical peut vous être demandé afin d’acquérir une licence. Il faut alors partir en quête d’un rendez-vous chez le médecin pour se présenter avec le document le jour de l’adhésion. Cependant, il n’est pas obligatoire pour toutes les disciplines et pratiques sportives. Avant d’entamer une démarche, pensez à vérifier grâce au simulateur en ligne.

Pour vous aider à trouver un club, une plateforme appelée « Mon club près de chez moi » existe et référence les structures sportives présentes sur le territoire français.

Fournir un certificat médical

Le décret du 24 août 2016 mentionne les dispositions entourant le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive. Il est généralement demandé lors des inscriptions dans les fédérations sportives, que ce soit pour une licence « loisir » ou « compétition », et doit dater de moins d’un an. Sa remise atteste d’une aptitude physique suffisante pour pratiquer un sport en sécurité.

Dans le cas des fédérations sportives scolaires, il n’est pas nécessaire pour plusieurs disciplines. Néanmoins, il est imposé pour les sports à risques comme l’alpinisme, la spéléologie, la plongée subaquatique, les sports aéronautiques, certains sports de combat en compétition, ou les sports avec utilisation d’armes à feu par exemple.

Le renouvellement d’une licence s’effectue tous les ans lorsque l’adhérent souhaite rester dans la même fédération. Un certificat médical n’est alors pas indispensable, à l’exception des sports à risques mentionnés plus haut et lorsque le dernier fourni a plus de 3 ans.