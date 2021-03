C’est notamment le cas de l’étude publiée dans le New England Journal of Medecine . Sur les 28 184 Américains ayant reçu les deux doses, 7 personnes étaient toujours positives à la Covid-19 plus de 15 jours après la deuxième injection. Un chiffre à relativiser, car aucune d’entre elles n’a fait de forme grave.

Vaccination contre la Covid-19 : quid de l’efficacité sur la transmission du virus ?

Par ailleurs, on ne connaît pas non plus l’efficacité des vaccins sur la transmission du virus. Une étude réalisée par le ministère de la Santé israélien tend à prouver que la vaccination permet de réduire la contamination de 89,4 % pour les personnes asymptomatiques et de 93,7 % pour les autres malades. D’autres études scientifiques sont en cours afin de valider ou pas ces résultats.

Dernier mystère : combien de temps les personnes vaccinées sont-elles immunisées contre la Covid-19 ? Officiellement, l’immunité est acquise au bout de 2 semaines après la deuxième dose pour les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech et de 12 semaines après la première injection d’AstraZeneca. Cependant, des zones d’ombres subsistent encore concernant la durée de cette immunité.

Pour toutes ces raisons et parce que pour le moment 4,04 % des Français ont reçu les deux doses, le ministère de la Santé écrit dans sa foire aux questions que le port du masque est nécessaire tout comme l’application des gestes barrières pour tout le monde, même pour les personnes vaccinées.