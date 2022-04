Tous les propriétaires vont-ils bénéficier de cette augmentation de 1 000 € ?

Cependant, tous les propriétaires ne vont pas bénéficier de cette augmentation de 1 000 €. En effet, les montants d’aide sont définis en fonction des revenus du demandeur.

Pour être concret, le gouvernement a créé 4 catégories : très modestes (MaPrimeRénov' Bleu), modestes (MaPrimeRénov' Jaune), intermédiaires (MaPrimeRénov' Violet) et supérieurs (MaPrimeRénov' Rose). Et à chaque fois les plafonds varient entre les personnes qui habitent en Île-de-France et celles qui vivent dans une autre région française.

Et si les 3 premières catégories (MaPrimeRénov' Bleu, Jaune et Violet) vont être concernées par ce coup de pouce, les personnes aux revenus supérieurs en sont exclues. D’ailleurs, il faut souligner qu’elles ne sont pas non plus éligibles aux aides MaPrimeRénov’.

Autrement dit, ce nouveau bonus est destiné aux personnes seules percevant au maximum 38 184 € en Île-de-France et 35 894 € dans les autres régions.