C’est une nouveauté qui devrait rassurer de nombreuses femmes enceintes qui habitent loin d’une maternité. Sous certaines conditions, elles vont pouvoir dormir dans un hôtel hospitalier les jours précédents la date prévisionnelle de leur accouchement. Un décret paru au Journal officiel ce 15 avril précise les conditions à remplir et les modalités de prise en charge des coûts.

Comme le rapporte le ministère de la Santé , ces endroits ont 2 principaux objectifs : mieux gérer les lits disponibles dans les services et permettre aux patients de « séjourner plus confortablement à proximité de leur lieu de prise en charge ».

Un hôtel hospitalier, également appelé hébergement temporaire non médicalisé , est un lieu permettant d’héberger les patients. Cela peut être au cœur d’un établissement de santé ou dans un lieu extérieur. Toutefois, aucun soin ne peut être y réalisé, à l’exception des soins d’urgence, précise l’article R. 6111-58.

Quelles femmes enceintes pourront dormir dans un hébergement temporaire non médicalisé ?

Pour bénéficier d’un hébergement temporaire non médicalisé, les femmes enceintes devront habiter à plus de 45 minutes de route de la maternité la plus proche. Notons que les calculs du temps de trajet doivent être définis par un arrêté du ministre de la Santé, mais l’article R 6111-55 précise qu’il s’agit de trajet en « condition habituelle » ou en prenant en compte « des conditions climatiques ou de trafic routier ».

Autre information à connaître : c’est au directeur de l’ARS (Agence régionale de santé) de déterminer la liste des établissements qui devront proposer ce type d’hébergement et les communes qui y sont éligibles.