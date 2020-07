La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a présenté les modalités d’une aide accordée aux professionnels libéraux et aux micro-entrepreneurs. Elle intervient à la suite de la crise sanitaire et soulage des adhérents fragilisés par le ralentissement économique. Pour cela, le conseil d’administration de la CIPAV a mobilisé des moyens financiers conséquents.