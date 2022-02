« Nous allons mettre en place à partir de 2022 des consultations de psychologues qui seront remboursées pour toute la population », avait annoncé Emmanuel Macron, le 28 septembre 2021, lors des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Et désormais, on sait à partir de quand ce dispositif qui s’appelle MonPsy sera lancé. Ce sera à compter du mois d’avril.