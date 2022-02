Députés et sénateurs ont finalement trouvé un terrain d’entente sur la réduction du délai de droit à l'oubli pour les personnes ayant eu un cancer. Grâce à l’adoption d’une proposition de loi le 17 février 2022, il est désormais fixé à 5 ans, et non plus 10 ans. Le texte supprime également le questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros. Il faut toutefois noter que cette nouvelle loi n’entrera pas en vigueur avant le 1er juin 2022. Qui est concerné par le droit à l’oubli ? Quelles en sont les modalités pour l’ assurance emprunteur ?

Bon à savoir : la convention AERAS a mis en place une grille de référence qui s’adresse aux personnes ne relevant pas du droit à l’oubli. Elle dresse la liste des cancers et autres pathologies, et les délais au-delà desquels aucune surprime ou exclusion ne sera appliquée.

Le droit à l’oubli concerne toutes les personnes souhaitant emprunter et ayant été atteintes d’un cancer, peu importe la localisation et le type histologique. Actuellement, un ancien malade n’a pas l’obligation de signaler à l’assureur une pathologie :

Selon la convention AERAS, le droit à l’oubli s’applique sur les contrats d’assurance en lien avec un prêt à la consommation dédié ou affecté, un prêt professionnel pour l’acquisition d’un local ou de matériel et un prêt immobilier. De plus, il faut que le montant du bien assuré soit inférieur à 320 000 euros et que l’échéance du prêt ait lieu avant le 71e anniversaire .

Quelles sont les nouvelles conditions pour l’assurance emprunteur ?

La proposition de loi adoptée par le Parlement le 17 février 2022 doit permettre « un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance », précise un communiqué du ministère des Solidarités et de la Santé.

Le délai du droit à l’oubli (initialement fixé à 10 ans ou 5 ans pour les cancers dits juvéniles) est réduit à 5 ans pour tous les cancers et l’hépatite C. Ainsi, plus aucune distinction selon l’âge auquel le cancer a été diagnostiqué n’est faite.

Lors de la souscription à une assurance emprunteur, un questionnaire de santé doit être rempli afin de fixer le montant de la prime d’assurance. Ainsi, un cancer datant de plus de 5 ans n’aura pas à être signalé. En outre, le questionnaire de santé ne sera tout bonnement plus nécessaire dans le cadre de prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros et dont l’échéance arrive avant le 60e anniversaire de l’assuré à compter du 1er juin 2022.