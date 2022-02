La connexion aux services de la CAF a évolué. Dorénavant, les allocataires ont besoin de leur numéro de sécurité sociale, inscrit sur la carte vitale, et de leur mot de passe pour se connecter à leur espace Mon Compte. Ce changement a pour objectif de simplifier les démarches et les demandes de prestations. Ainsi, le numéro allocataire n’est plus nécessaire pour se connecter. Aujourd’hui appelé numéro de dossier, il est en revanche indispensable pour contacter la CAF. Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur le numéro de dossier CAF.