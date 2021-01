À partir de mercredi 8 juillet , ceux qui n’ont pas reçu de réponses favorables peuvent demander un accompagnement personnalisé auprès de la CACES (Commission d’accès à l’enseignement supérieur) de l’académie dont ils dépendent. Cette commission a pour but d’aider les candidats à trouver une formation qui correspond à leurs attentes et selon les places disponibles.

La phase d’admission complémentaire ouvrira donc dès jeudi 25 juin . Au cours de cette phase, et jusqu’au vendredi 11 septembre , les étudiants et futurs étudiants peuvent formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux pour des formations dans lesquelles il reste encore des places.

Si aucune réponse favorable n’a été obtenue, les lycéens peuvent demander un accompagnement individuel ou collectif auprès de leur lycée ou d’un CIO (Centre d’information et d’orientation). Les étudiants souhaitant se réorienter doivent quant à eux s’adresser au service orientation de leur établissement.

La phase d’admission commence mardi 19 mai . Les lycéens et étudiants sont invités à consulter les réponses des formations choisies dans leur dossier Parcoursup. Celles-ci sont transmises au fur et à mesure et en continu. Il est ensuite nécessaire de répondre à toutes les propositions reçues dans les délais impartis.

Puis, jeudi 2 avril est le dernier jour pour finaliser son dossier en joignant les éventuels documents supplémentaires demandés par les établissements de formation et ainsi confirmer ses vœux.

L’inscription sur Parcoursup sera possible dès le mercredi 22 janvier 2020 . À partir de cette date, les candidats sont donc invités à créer leur dossier et formuler leurs vœux d’études pour la prochaine rentrée (jusqu’à 10).

Au cours du second trimestre, des journées portes ouvertes sont organisées au sein de divers établissements et des salons d’orientation ont également lieu. L’occasion pour les lycéens ou étudiants en réorientation de poursuivre leur réflexion.

De plus, depuis vendredi 20 décembre 2019 , la plateforme Parcoursup.fr est accessible. Ils peuvent donc obtenir des informations sur les procédures, ou encore utiliser le moteur de recherche mis à leur disposition pour trouver les formations disponibles en 2020.

Les nouvelles formations Parcoursup

Plus de 15 000 formations sont disponibles sur Parcoursup. Les candidats ont accès pour chacune d’elle à une fiche détaillée mentionnant le contenu de la formation, les compétences attendues, le nombre de places proposées, etc.

Parmi les formations non sélectives classiques, il est désormais possible de trouver les 2 parcours qui permettent d’accéder aux études de santé et qui remplacent la PACES (Première année commune aux études de santé).

Dans les formations sélectives, on retrouve les BTS, DUT, IFSI, classes préparatoires aux grandes écoles, etc., mais aussi 600 nouvelles formations parmi lesquelles les licences de l’Université Paris Dauphine, les IAE, les écoles de formations aux métiers de la culture, de nouvelles écoles de commerce, les instituts de formations aux professions paramédicales, ou encore les instituts d’études politiques, etc.