La question revient chaque année à la même date, faut-il avancer ou reculer d’une heure dimanche 28 mars ? Les citoyens feront bel et bien un bond en avant dans la nuit de samedi à dimanche et devront donc avancer d’une heure, soit ajouter 60 minutes à l’heure légale. À 2 heures du matin, il sera en fait 3 heures.

Vers la fin du changement d’heure en 2021 ?

Et bien non, la fin du changement d’heure, tant attendue par de nombreux citoyens, n’est pas pour cette année. En 2018, la Commission européenne avait lancé une consultation publique afin de recueillir l’avis de la population sur le sujet. Le résultat est sans appel, sur les 4,6 millions de réponses, 84 % sont en faveur de la suppression du changement d’heure. La majorité de ces votants souhaitent maintenir l’heure d’été tout au long de l’année.

Un an plus tard, le projet prévoyant la fin du changement est adopté par le Parlement européen qui fixe l’échéance en 2021. Mais la crise sanitaire liée à la Covid-19 est venue bouleverser le calendrier. Pour l’heure, le projet est en suspens du côté des institutions européennes. La suppression du changement d’heure ne semble donc plus à l’ordre du jour et ce dimanche ne sera qu’un énième passage à l’heure d’été.

La France est loin d’être le seul pays à changer d’heure. Dans le monde, ils sont près d’une soixantaine à l’avoir mis en place.