Deux fois par an, les Français changent d’heure : ce sont les fameux passages à l’heure d’hiver et à l’heure d’été. Instaurés en 1975 après le choc pétrolier, ces changements permettaient de réaliser des économies en s’alignant sur les heures d’ensoleillement. Après plusieurs contestations émanant de la population, ils pourraient pourtant bientôt disparaître.

Passage à l’heure d’hiver ce dimanche

Le passage à l’heure d’hiver s’effectue ce dimanche 25 octobre à 3 heures du matin. C’est le moment de se poser la sempiternelle question : on avance ou on recule d’une heure ? Pour passer à l’heure d’hiver, il faut bien reculer horloges et montres d’une heure. Ainsi, à 3 heures, il sera en fait 2 heures du matin. Même si l’on recule les aiguilles, vous obtenez une heure de sommeil supplémentaire. Il fera également nuit plus tôt dès dimanche et jusqu’au prochain changement pour l’heure d’été.