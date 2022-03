Pension alimentaire : ce qui change à partir de ce 1er mars

Concrètement, l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) va désormais être l’intermédiaire pour le versement de la pension alimentaire entre les parents divorcés, sauf en cas de refus des deux ex-conjoints.

Dans les faits, cette agence, gérée par la CAF et la MSA, va être chargée de collecter directement la somme auprès d’un des deux ex-partenaires pour la reverser à l’autre. Et en cas de problème, l’organisme effectue lui-même les démarches pour récupérer les sommes dues et verse à l’autre parent l’allocation de soutien familial.

Toutefois, dans un premier temps seuls les nouveaux divorces sont concernés par cette mesure. Puis, à partir du 1er janvier 2023, la MSA et la CAF pourront automatiquement servir d’intermédiaire pour les autres types de séparation et de divorce.