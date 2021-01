Quel est son fonctionnement ?

Le non-versement d’une pension alimentaire est lourd de conséquences pour les familles monoparentales et implique souvent des fins de mois difficiles. Depuis octobre, les parents qui font face à un impayé peuvent saisir la CAF ou la MSA. Concrètement, elles vont entreprendre des démarches (contact et procédure de recouvrement en l’absence de réponse) auprès de l’ex-conjoint pour récupérer le montant des pensions. Et pour compenser les pertes, une allocation de soutien familial (ASF) de 116 euros par mois et par enfant est versée.

En outre, la CAF et la MSA peuvent désormais jouer le rôle d’intermédiaire entre les deux parties en collectant tous les mois la pension alimentaire. Les conjoints séparés ou divorcés ont le droit d’en bénéficier même si aucun impayé n’a été constaté. La CAF (ou la MSA) récupère donc directement les fonds auprès du parent payeur pour les reverser ensuite à celui qui perçoit la pension. Les retards sont également impossibles puisque le prélèvement s’effectue directement sur le compte bancaire. Ainsi, le versement de la pension est complètement sécurisé. En cas de difficultés de paiement, la CAF (ou la MSA) peut proposer des solutions à l’ex-conjoint, comme échelonner le versement.

Avec l’aide de ce service, le gouvernement espère réduire drastiquement le nombre de pensions alimentaires impayées chaque année.