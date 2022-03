L’inscription en ligne sur les listes électorales finit ce mercredi 2 mars. Comment être sûr que vous êtes bien inscrit ? Et si ce n’est pas le cas, comment s’inscrire ?

L’inscription en ligne sur les listes électorales finit ce mercredi 2 mars. Comment être sûr que vous êtes bien inscrit ? Et si ce n’est pas le cas, comment s’inscrire ?

Plus que 39 jours avant le premier tour de l’élection présidentielle 2022. Encore faut-il être sûr de pouvoir voter. Car être majeur, avoir la nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques ne suffit pas pour mettre un bulletin dans l’urne. En effet, il faut également être inscrit sur les listes électorales. Et c’est le dernier jour pour procéder à cette inscription sur internet.

Pour vérifier que vous êtes bien inscrit, direction le site service-public.fr. Vous devrez alors indiquer le nom de votre commune, votre nom ainsi que vos prénoms, votre sexe et votre date de naissance. Puis, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton « vérifier vos informations électorales » et vous pourrez découvrir la commune et le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Votre numéro national d’électeur figure aussi sur la page. Il vous servira dans le cadre des procurations.

L’inscription en ligne sur les listes électorales est possible jusqu’à ce mercredi 2 mars. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site inscriptionelectorale.service-public.fr. Notons qu’un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, etc.) ainsi qu’un justificatif de domicile (facture d’électricité, d’eau, etc.) vous seront demandés. Si vous ne voulez pas vous inscrire par le biais de ce site, vous pouvez le faire directement auprès de votre mairie. Vous avez le choix entre : vous présenter en mairie avec le formulaire cerfa 12669 02 rempli, votre pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile ;

cerfa 12669 02 rempli, votre pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile ; envoyer tous ces documents par courrier. Cependant, la date butoir pour effectuer ces démarches est le vendredi 4 mars. Autrement dit, votre mairie devra avoir reçu votre courrier au plus tard dans 2 jours.

Que faire si vous êtes radié ? Un électeur qui n’habite plus la commune, qui ne paie plus d’impôts locaux ou qui ne dirige plus de société peut être radié de la liste électorale par le maire. Dans les faits, l’élu doit dans un premier temps contacter l’électeur afin d’avoir certains justificatifs, puis il pourra prendre la décision de le radier. Cependant, l’électeur peut contester cette décision devant la commission de contrôle des listes électorales de la commune. Concrètement, il a 5 jours pour envoyer un mail ou une lettre avec accusé de réception. La commission doit rendre sa décision 21 jours avant le premier tour. Et si la radiation est validée, un recours est possible devant le tribunal judiciaire. Bon à savoir : la procédure est la même si le maire n’accepte pas votre inscription sur les listes électorales.

Que faire si vous déménagez après le 4 mars ? En règle générale, si vous déménagez après le 4 mars, vous ne pourrez pas vous inscrire dans votre nouvelle commune de résidence. Toutefois, il existe des exceptions. Ainsi, vous avez jusqu’au 31 mars pour faire les démarches si vous êtes un agent public et que vous déménagez en raison de votre travail (pour une mutation ou pas) ou car vous partez à la retraite. La date butoir est la même pour les militaires qui déménagent dans le cadre d’un retour à la vie civile, qui sont démobilisés, libérés d’un rappel de classe ou renvoyés dans leur foyer après avoir satisfait aux obligations légales d’activité. Les Français qui déménagent en raison de leur travail (hors mutation) peuvent aussi s’inscrire en ligne ou en mairie jusqu’au 31 mars. Notons qu’à chaque fois, les membres de la famille domiciliés avec la personne qui bénéficie d’une dérogation sont également concernés.