Le chef de l’État vient d’annoncer une série de mesures pour soutenir l’industrie automobile qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Ce plan misera sur une augmentation des primes écologiques, des aides pour financer notamment le chômage partiel des salariés du secteur, et des subventions aux entreprises pour soutenir la production de véhicules sur notre territoire.

Au total, ce seront 8 milliards d’euros qui vont être débloqués pour soutenir le secteur automobile. 1 milliard d’euros seront alloués à la hausse de la prime à la conversion et des bonus écologiques pour l’achat de véhicules neufs, pour permettre d’écouler les 500 000 véhicules déjà produits qui ont dû être stockés depuis le début du confinement.

Encourager les Français à acquérir un véhicule écologique

Le chef de l’État a annoncé l’augmentation de la « prime électrique », sans condition de ressources : elle passe de 6 000 à 7 000 euros pour les particuliers et de 3 000 à 5 000 euros pour les entreprises et les collectivités. On pourra désormais bénéficier d’une prime de 2 000 euros pour les véhicules hybrides rechargeables.

La prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule récent (neuf ou d’occasion) sera de 3 000 euros (5 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule électrique), à condition d’avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 18 000 euros net.

Les deux primes sont cumulables. Ce sont donc jusqu’à 12 000 euros de bonus écologiques qui pourront être débloqués pour l’achat d’un véhicule électrique. « Ce dispositif exceptionnel sera disponible dès le 1er juin pour les 200 000 premiers véhicules vendus dans ce cadre, pour un effort global de plus d’un milliard d’euros », a précisé Emmanuel Macron.

Pour permettre une transition rapide vers des véhicules neufs plus verts, l’objectif de déployer « 100 000 bornes électriques » sur le territoire a été ramené à 2021, au lieu de ce qui était initialement prévu, c’est-à-dire en 2022.

« Aucun autre pays européen n’a un système aussi ambitieux pour les véhicules électriques et hybrides », a assuré Emmanuel Macron.