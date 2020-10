Si vous souhaitez connaître en détail les prix du tabac en fonction des marques , une liste officielle est mise en ligne et actualisée par la direction générale des douanes et droits indirects.

Une énième hausse des prix du tabac est annoncée le 1er novembre avec la parution du dernier arrêté portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France à l’exclusion des départements d’outre-mer. Le prix moyen du paquet de cigarettes va désormais bien atteindre ou franchir la barre des 10 euros . À titre d’exemples, le paquet de Marlboro Red passera de 10 à 10,4 euros, celui de Philip Morris Bleue s’élèvera à 10,2 euros, contre 9,8 euros auparavant, et le prix des Lucky Strike Bleu montera à 10 euros, au lieu de 9,5. Les tarifs du tabac à rouler, des cigares et cigarillos continueront eux aussi de grimper.

Prix du tabac : des augmentations successives

En lien avec la politique de santé publique, le prix du tabac n’a cessé de croître ces dernières années. En 2017, le prix moyen du paquet de cigarettes était de 7,05 euros. L’année suivante, il est proposé à 8 euros dans les bureaux de tabac et, en 2019, il gagne encore un euro. Le 1er mars 2020, la dixième augmentation a lieu et plusieurs marques, Marlboro Red notamment, atteignent d’ores et déjà le seuil de 10 euros par paquet.

La montée des tarifs incite les Français à acheter dans les pays frontaliers où les prix sont plus abordables, ou encore à commander en ligne. Pourtant, il faut savoir que la quantité de tabac pouvant être rapportée est limitée. Et cette limite est plus basse qu’auparavant, passant de 4 à 1 cartouche seulement depuis le 8 juillet 2020. De plus, l’achat de tabac en ligne est prohibé et puni par la loi.