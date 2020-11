Des calendriers modifiés pour d’autres prix littéraires

De nombreux autres prix littéraires n’ont pas tardé à se rallier au prix Goncourt. Le Grand prix de l’Académie française devait ouvrir le bal des prix littéraires le 29 octobre mais n’a pas eu lieu. Les remises du prix Renaudot et du prix Interallié sont également repoussées et seuls les finalistes sont annoncés : le 5 novembre pour le premier et le 12 novembre pour le second. La plupart des grands prix d’automne s’alignent donc sur le Goncourt, mais quelques-uns ont pris le parti de maintenir la proclamation.