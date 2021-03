Faut-il fermer les écoles ? Si de plus en plus de voix demandent une fermeture généralisée des établissements scolaires, le gouvernement ne flanche pas. Une telle décision « doit demeurer un dernier recours », a rappelé Emmanuel Macron. Alors pour l'éviter, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale a annoncé, ce jeudi 25 mars 2021, un renforcement des mesures dans les 19 départements confinés.

Covid-19 : les classes fermées dès le premier cas

Ainsi, dans les départements où les restrictions sont renforcées (les départements d’Île-de-France, des Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, l’Aube, l’Eure, la Nièvre, le Rhône et la Seine-Maritime), les classes de maternelle, de primaire, du collège et du lycée fermeront pendant 7 jours à partir du premier cas de Covid-19. Pour rappel, jusqu’à présent, les élèves devaient rester chez eux lorsque 3 cas de contamination étaient avérés dans une même classe en primaire, au collège et au lycée ou en cas d’apparition confirmée d’un seul cas de variant sud-africain ou brésilien. Pour mémoire, cette mesure est toujours en vigueur dans les autres départements français.

Concrètement, si un élève est malade de la Covid-19, tous ses camarades de classe sont considérés comme cas contacts et doivent par conséquent rester chez eux et se faire tester. En cas de résultat positif, ils devront rester isolés pendant une durée minimale de 10 jours. A contrario, les parents devront remplir une attestation sur l’honneur si le résultat est négatif.

Cela signifie donc qu’il y aura « plus de fermetures de classes dans les prochains jours », a précisé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale. De leur côté, les parents pourront demander un arrêt de travail pour garder leurs enfants.