Avec RDV Permis, réservez votre place en ligne pour passer votre permis de conduire. 18 nouveaux départements viennent désormais s’ajouter aux 38 déjà éligibles sur la plateforme. Explications.

RDV Permis, qu’est-ce que c’est ? Mise en place par le gouvernement, la plateforme RDV Permis permet aux candidats au permis de conduire de s’inscrire en ligne, afin de réserver leur place à l’examen. Les réservations sont nominatives et peuvent être effectuées par le candidat lui-même ou par l’auto-école. En ce sens, le futur conducteur peut choisir son créneau en collaboration avec son formateur ou en toute indépendance. D’abord en phase d’expérimentation dans quelques départements d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, la plateforme se généralise par vagues successives au reste du territoire. D’ici novembre 2022, elle devrait être active dans la France entière. Le but étant de moderniser l’examen du permis de conduire.

L’inscription sur la plateforme est très intuitive. Le candidat peut s’inscrire seul en créant son compte et en choisissant de poursuivre les démarches avec son auto-école ou en candidat libre. Il peut également mandater son auto-école afin qu’elle effectue la réservation à sa place. Dans ce cas, il recevra par mail toutes les notifications concernant les démarches effectuées en son nom. Le jour de passage du permis n’est donc plus aléatoire. En effet, en fonction de l’avancée de la formation, le futur conducteur aura tout le loisir de réserver son créneau à la date, à l’heure et dans le centre d’examen de son choix. De son côté, l’auto-école dispose d’un agenda en temps réel afin de connaître les dates disponibles et les soumettre aux candidats. Elle peut également avoir accès aux informations des candidats (annulations, réservations, délais, etc.) et permuter les candidats sur la même semaine si besoin, comme les remplacer en cas d’imprévu.

L’application arrive dans 18 nouveaux départements Après les 5 départements d’expérimentation, 12 autres ont fait partie de la première vague d’extension en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Le 1er septembre 2021, la plateforme RDV Permis a été déployée dans 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Et depuis le 2 mai 2022, 18 nouveaux départements ont rejoint le dispositif, à savoir : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Dordogne e n Nouvelle-Aquitaine ;

; Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique e n Centre-Val de Loire ;



; Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan en Bretagne ;



; Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée en Pays de la Loire.



Vienne en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce service est maintenant ouvert dans 56 départements au total. La plateforme était déjà active dans tout le sud de l’Hexagone à l’exception de la Corse, soit en Provence-Alpes-Côte d’Azur (6 départements), en Occitanie (13 départements), en Auvergne-Rhône-Alpes (12 départements) et en Nouvelle-Aquitaine (Corrèze, Creuse, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques). Pour l’heure, aucune information sur les départements suivants, ni même sur les dates précises de l’extension n’est communiquée. L’exécutif a toutefois souhaité que la date butoir pour basculer les tout derniers départements soit fixée au plus tard au 1er novembre 2022.