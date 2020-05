À l’issue de cette expérimentation de 8 mois, un rapport sera dressé et permettra d’établir s’il est pertinent d’étendre le dispositif à l’ensemble de la France ou non.

Cette expérimentation a pour objectif de réduire les délais de passage à l’examen , en proposant les créneaux disponibles directement en ligne. Elle doit également permettre de faire baisser le coût du permis de conduire . En effet, le candidat peut adapter son apprentissage et se préparer au mieux pour réussir son examen du premier coup. Enfin, cette initiative a aussi pour but de responsabiliser les candidats .

Lorsque la nouvelle version de la plateforme sera mise en ligne, les candidats pourront effectuer seuls ces démarches. Ainsi, il leur sera possible de choisir le centre d’examen de leur choix (dans l’un des 5 départements concernés), la date et l’horaire qui leur convient. Depuis cet espace, ils pourront également récupérer leur convocation à l’examen et obtenir des informations utiles.

Pénalités en cas d’annulation ou d’échec à l’examen

Cette expérimentation doit permettre de responsabiliser les candidats. Ainsi, en cas d’annulation tardive d’une réservation ou d’absence injustifiée le jour de l’épreuve pratique, le candidat ne pourra pas se représenter à l’examen avant un certain délai.

Délai d’attente en cas annulation ou d’absence injustifiée Motifs Délai d’attente Absence injustifiée le jour de l’examen 40 jours Annulation non justifiée à 6 jours ou moins de l’examen 30 jours Annulation à plus de 6 jours avant l’examen Aucun délai

Les candidats qui échouent à l’examen pratique ne pourront pas non plus se représenter avant un certain délai. Cette expérimentation doit en effet inciter le candidat à réserver une place que s’il est bien préparé. Ainsi, le délai d’attente dépendra du résultat obtenu à l’examen : plus il est faible, plus l’attente sera longue.