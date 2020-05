Avant le confinement, de nombreux Français se sont exilés à la campagne pour un confort plus optimal. Cependant, l’heure du déconfinement approche et avec lui, le chemin du retour se dessine aussi. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d’État aux Transports compte sur un retour « organisé » des Français. Explications.

Quelles sont les précautions à prendre ?

En plus de l’attestation, des mesures spécifiques seront à prendre. Les personnes ayant utilisé leur véhicule personnel pour s’exiler devront le réutiliser pour revenir à leur domicile. La patience sera de mise, car de nombreux embouteillages sont à prévoir sur les routes, notamment aux abords de la capitale.

Les personnes souhaitant utiliser le train devront se montrer vigilantes quant à la réservation de leurs billets. Il conviendra alors d’être muni d’un billet réservé en amont afin de monter dans le train. Pour rappel, tous les trains ne seront pas en service et nombre de rames ne seront pas non plus utilisées. De plus, seul un siège sur deux sera accessible, de façon à mettre en place la distanciation sociale nécessaire. Certaines réservations déjà prises par des voyageurs pour le week-end de l’avant-confinement ont déjà été annulées faute de places disponibles.

Pour finir, le port du masque sera de rigueur dans tous les transports en commun (train, métro, bus, etc.).