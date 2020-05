Dans les vestiaires aussi il faudra s’adapter

Des mesures sanitaires de protection vont également être instaurées dans les vestiaires des piscines : condamnation d’un casier sur deux, même chose pour les douches, et on n’utilisera pas les mêmes cabines pour se déshabiller et pour se rhabiller. Pas de sèche-cheveux non plus à la sortie.

L’accès aux jacuzzis et aux pataugeoires ne sera pas autorisé durant cette phase de test.