Lors de cette troisième étape du déconfinement, qui a eu lieu le 9 juin 2021, les piscines et salles de sport ont pu rouvrir leurs portes, pour le plus grand plaisir des Français. Toutefois, crise sanitaire oblige, un protocole strict encadre la pratique sportive.

Jauges, pass sanitaire, port du masque, vestiaires, etc. Si les sportifs sont heureux de retrouver les salles, les gymnases et les piscines, ils doivent respecter les règles sanitaires en vigueur. Un point sur le protocole.

Piscines et salles de sport : une jauge limitée à 50 % Depuis le 19 mai, les publics dits prioritaires (sportifs de haut niveau, scolaires, etc.) ont la possibilité de renouer avec la pratique sportive dans les piscines, les salles de sport et les gymnases. Désormais, tout le monde peut en profiter, à condition de respecter quelques règles. Jusqu’au 30 juin, une jauge limitée à 50 % s’applique dans tous les établissements sportifs couverts. Pour les spectateurs, la jauge est fixée à 65 %, et dans la limite de 5 000 personnes. Le gouvernement fait la différence entre les piscines couvertes et les piscines plein air. Pour ces dernières et l’ensemble des établissements extérieurs, il n’existe pas de limite du nombre de sportifs. Seule la jauge de 65 % concernant les spectateurs continue de s’appliquer.

La prise de rendez-vous est-elle nécessaire ? Afin de ne pas dépasser la jauge instaurée, certains établissements, notamment les piscines, proposent la réservation en ligne. Le nageur peut ainsi choisir son créneau horaire et s’inscrire à l’avance. Pensez donc bien à vérifier au préalable les modalités d’entrée sur le site de l’établissement. Dans tous les cas, privilégiez plutôt le paiement sans contact lors de l’achat de votre ticket.

QR Code et cahier de rappel Les exploitants de salles de sport et piscines sont tenus de « mettre en place une procédure garantissant l’exclusion de tout cas contact ou personne présentant des symptômes de la Covid ». Les sportifs sont donc invités à scanner un QR Code via l’application TousAntiCovid avant d’entrer dans l’établissement. Celui-ci permet d’accéder à un cahier de rappel numérique, qui alertera avec un code couleur (vert, orange et rouge) lorsque l’usager est cas contact. Les personnes qui ne disposent pas d’un smartphone ou de l’application peuvent se rabattre sur la version papier du cahier de rappel, également mise à disposition dans les piscines, salles de sport et gymnases. Pour participer aux grands rassemblements sportifs de plus de 1 000 personnes, la présentation du pass sanitaire sera alors nécessaire.



Les sportifs peuvent-ils utiliser les vestiaires ? Les vestiaires individuels sont bel et bien ouverts et permettent aux pratiquants de revêtir leur tenue de sport. Par contre, les vestiaires collectifs doivent de préférence rester fermés, rappelle le ministère des Sports. Une ouverture est envisageable lorsqu’elle est indispensable, soit pour l’accueil des scolaires, périscolaires ou adultes prioritaires. Pour limiter les risques de contamination, particulièrement élevés, le respect des gestes barrières et le nettoyage régulier de ces espaces sont indispensables.