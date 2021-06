Après la période de stress liée à la pandémie et les différents confinements, c’est peut-être pour vous le bon moment d’en finir avec le tabac. Et si, effectivement, vous profitiez de ce retour à la vie normale pour arrêter de fumer ? Comment s’y prendre pour réussir son sevrage ?

Avant d’arrêter de fumer brutalement, il est bon de commencer par faire un bilan général . Posez-vous les bonnes questions et prenez le temps d’évaluer votre motivation. Le site Tabac Info Service vous propose un test gratuit et rapide pour connaître votre niveau de dépendance . Vous devrez ainsi répondre à plusieurs questions, notamment :

Une fois que votre décision sera prise et que vous serez suffisamment motivé pour stopper le tabac, vous pourrez alors mettre en place la bonne stratégie. En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’ il n’est jamais facile d’arrêter de fumer , notamment à cause de la dépendance à la nicotine.

L’accompagnement proposé par tabac-info-service.fr

Vous avez également la possibilité de vous faire accompagner grâce au site tabac-info-service.fr. En effet, vous aurez plus de chance de réussir votre sevrage en vous faisant aider par un professionnel comme votre médecin traitant, un tabacologue ou un psychologue. Ce site est un dispositif d’information et d’aide à l’arrêt du tabac. En plus de regrouper toutes les informations nécessaires sur le sujet, il propose un accompagnement gratuit et personnalisé réalisé par des tabacologues. Vous trouverez un programme de coaching, des conseils, des astuces, des mini-jeux et des vidéos de soutien.

Ce service est accessible gratuitement au 39 89 (du lundi au samedi de 8 h à 20 h), sur internet, Facebook ou sur l’application gratuite Tabac info service.

La Journée mondiale sans tabac a été instituée par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) en 1987. Elle rappelle, tous les 31 mai, les dangers de la cigarette sur la santé. L’école contribue également à la lutte contre le tabagisme en informant et en responsabilisant les élèves.