Année après année, la facture s’alourdit. En effet, selon l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), la taxe foncière a augmenté en moyenne entre 2010 et 2020 de 27,9 %. Et 2022 ne devrait pas déroger à la règle. La raison : les valeurs locatives cadastrales, qui servent de base au calcul de cet impôt local sont revalorisées de 3,4 %. Et si cette hausse va impacter la majorité des propriétaires, certains ne devront pas s’en acquitter cette année.